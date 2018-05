Am Tag der Arbeit machten schweizweit Tausende laut und bunt auf die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau aufmerksam.

Festrednerinnen kritisierten das «Schneckentempo» bei der Angleichung der Löhne.

Sie betonen: Lohngleichheit stehe seit Jahren in der Verfassung.

Zürich: «Gegen Profitmaximierung und Abzockerei»

In Zürich zogen 13'000 Personen an der 1.-Mai-Kundgebung durch die Innenstadt. Es sei unglaublich, mit welchem «Schneckentempo» es bei der Gleichstellung vorwärtsgehe, sagte Unia-Präsidentin Vania Alleva als Hauptrednerin des Gewerkschaftsbundes an der Schlusskundgebung.

Dabei sei die Kampagne für Lohngleichheit Teil eines grösseren Kampfes. Es gehe letztlich um die Wahl zwischen Solidarität und sozialer Spaltung. «Drei Jahrzehnte Marktideologie, Profitmaximierung und Abzockerei der neoliberalen Globalisierung» hätten «schwere Verwüstungen angerichtet».

Vereinzelte Scharmützel mit der Polizei Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Am 1.-Mai-Umzug in Zürich nahmen auch zahlreiche, zum Teil vermummte Personen teil, die der linksautonomen Szene zuzuordnen sind. Aus diesen Kreisen wurden wiederholt Petarden und Knallkörper gezündet, schreibt die Zürcher Stadtpolizei am frühen Nachmittag in einer Medienmitteilung. Entlang der Umzugsroute habe es vereinzelte Sachbeschädigungen mit Farbbeuteln und Sprayereien gegeben.

Kurz nach 16 Uhr rückte die Polizei an mehrere Orte in der Zürcher Innenstadt aus, wie die Stadtpolizei gegenüber SRF erklärte.

Das Gebiet ums Central wurde grossräumig abgesperrt. Die Zürcher Verkehrsbetriebe VBZ bestätigten gegenüber «20 Minuten», wegen einer Demonstration in der Weinbergstrasse seien die Tramlinien 7 und 15 zwischen dem Central und dem Schaffhauserplatz gesperrt. In der Weinbergstrasse befindet sich ein türkisches Konsulat.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag der Arbeit Zürich feiert den 1. Mai im Zeichen der Freiheit

Basel: «Lohngleichheit steht in der Verfassung»

An der 1.-Mai-Demonstration in Basel marschierten gegen 2500 Personen mit. Auf dem Barfüsserplatz sprach unter anderem Regula Bühlmann, Zentralsekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Über 100 Jahre hätten Frauen auf ihr Stimmrecht warten müssen, sagte Bühlmann in ihrer Rede. Die Lohngleichheit stehe seit 37 Jahren in der Verfassung und die Frauen würden noch immer warten, dass dies Wirklichkeit werde.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag der Arbeit Basler 1.Mai-Demo im Zeichen von Lohngleichheit und Sans Papiers

Freiburg: «Das Volk fordert eine Veränderung»

In Freiburg richtete SP-Präsident Christian Levrat eine Mahnung an die Parlamentsmitglieder: Es gebe keine Legitimation für Aktionen wie jene in der vergangenen Session, als die Lohngleichheitsvorlage durch den Ständerat blockiert worden sei. Das Volk fordere Veränderung und es sei an der Zeit, dass die Politik und die Wirtschaft endlich in der Realität ankämen.

Winterthur: Mut durch die Geschichte

Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), Paul Rechsteiner, machte in Winterthur mit der Geschichte Mut für den Kampf um Lohngleichheit. Seit dem Generalstreik vor 100 Jahren hätten die Arbeiter zwar immer wieder Niederlagen einstecken müssen, sagte Rechsteiner laut Redetext.

«Doch auf lange Sicht zählt nicht die Niederlage. Sondern die Kraft, das Engagement, der Mut für berechtigte Forderungen weiterzukämpfen», sagte Rechsteiner. Auch der aktuelle Kampf für Lohngleichheit und eine gute AHV bräuchten eine starke Bewegung.

Sommaruga in Ennenda, Berset im Wallis

Unter das Volk mischen sich die beiden SP-Bundesräte. Justizministerin Simonetta Sommaruga reist nach Ennenda im Kanton Glarus, wo sie eine Schokoladenfabrik besuchen und Arbeitnehmende treffen will. Bundespräsident Alain Berset wird am Abend in Sion/Sitten eine Rede halten, auf Einladung des Walliser Gewerkschaftsbunds.