«Espresso» hat bei den grössten Schweizer Tankstellenketten angefragt, ob sie ausschliessen können, dass so ein Fall in einer ihren Filialen passiere. Die meisten können es nicht.

BP schreibt immerhin, man habe mit den Tankstellenbetreibern abgemacht, dass BP für den Schaden aufkomme.

Bei Shell und Coop heisst es, man «empfehle» den Tankstellenbetreibern, dass sie den Schaden in solchen Fällen selber übernehmen.

Landi bzw. Fenaco beantwortete die Frage nicht und bei Migrol und Migrolino heisst es, man habe keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen bei den Franchise-Unternehmen.

Migrolino schreibt, man habe die Partner jedoch angewiesen, dass in einem solchen Fall nicht die Mitarbeiter zur Rechenschaft gezogen werden dürfen. Ob das so umgesetzt wird, steht allerdings in den Sternen.