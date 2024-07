Eine extra einberufene Taskforce hat in Davos einen Massnahmenkatalog für den Umgang mit jüdischen Gästen erarbeitet.

Dieser soll die Verständigung zwischen der Davoser Bevölkerung und internationalen Gästen fördern und Missverständnissen vorbeugen. Der Aufschrei war riesig, als im Februar an der Bergstation Pischa ein Schild hing, das darauf hinwies, dass man keine Schlitten mehr an jüdische Gäste vermietet. Medien aus der ganzen Welt berichteten über das Ereignis. Nach dem Vorfall entschuldigte sich der Betreiber des Bergrestaurants: Das Schreiben sei falsch formuliert gewesen. Damit Davos – eine beliebte Feriendestination für orthodoxe Juden – nicht mehr mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert wird, hat eine Taskforce aus verschiedenen Parteien aus der Politik, dem Tourismus und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund (SIG) zehn Massnahmen erarbeitet und heute präsentiert.

Legende: Ein Massnahmenkatalog soll in Davos Missverständnisse zwischen der Bevölkerung und internationalen Gästen künftig verhindern. SRF

Die Massnahmen seien das Resultat zahlreicher Gespräche mit Einheimischen, Vertretern von Gästegruppen und Rabbinern von jüdisch-orthodoxen Gemeinden, schreibt die Taskforce «Verständigungsprozess in Davos» in einer Mitteilung. «Davos soll weiterhin ein attraktiver, weltoffener und internationaler Ort der Begegnung und Erholung sein».

Geleitet wurde die Taskforce vom früheren Diplomaten Michael Ambühl zusammen mit der Juristin Nora Meier. Weiterer Teil der Taskforce waren der Davoser Landammann Philipp Wilhelm, der Tourismusdirektor von Davos Reto Branschi sowie drei Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, darunter der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) Jonathan Kreutner.

Ombudstelle und Leitlinien für Tourismus-Betriebe

Eine der Massnahmen ist der Ausbau des Vermittlungsprojekts Likrat Public des SIG. Dieses Projekt zielt darauf ab, kulturelle Vermittlung zwischen jüdisch-orthodoxen Gästen aus dem Ausland und einheimischen Hoteliers zu fördern. Ab diesem Sommer werden nun zwölf anstatt drei der sogenannten «Likratinos» die Vermittlung zwischen den jüdischen Gästen und den Einheimischen übernehmen.

Legende: Neu werden in Davos zwölf «Likratinos» eingesetzt: Hier ein Vermittler (links im Bild) im Gespräch mit einem jüdischen Gast. SRF

Der Grossteil der anderen neun Massnahmen zielt ebenfalls in diese Richtung: Überarbeitung des Informationsmaterials, Pflege der jüdischen Geschichte in Davos und die Schaffung einer Ombudsstelle für eventuelle Konfliktfälle. Zudem erhalten Tourismusbetriebe in Davos allgemeine Leitlinien, an denen sich die Betriebe in ihrem Umgang mit Gästen aus aller Welt orientieren können.

Die zehn Massnahmen Box aufklappen Box zuklappen Für die Gäste in Davos soll während den Sommerwochen eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, bei der Informationen und andere Dienstleistungen erhältlich sind.

Rabbiner werden im Hintergrund eine beratende Rolle einnehmen. Bei Bedarf können die Rabbiner auch Ansprechpersonen für die Davos Destinations-Organisation sein.

Das Sommerprojekt von Likrat Public, ein Dialog- und Präventionsprogramm des SIG, wird am Standort Davos mit Unterstützung lokaler Organisationen ausgebaut. Im Sommer 2024 werden mehr Vermittler eingesetzt, die die jüdisch-orthodoxe Lebensweise gut kennen.

Für Gäste und Einheimische werden überarbeitete Informationsmaterialien erstellt, die auf gewisse Verhaltensregeln für und spezifische Anliegen von Gästen während den Sommerwochen aufmerksam machen.

Um anreisende Gäste schon vor ihrer Ankunft in der Schweiz zu erreichen, wird mittel- und langfristig ein breiteres Netzwerk von ausländischen Akteurinnen (relevante Aussenministerien und Medien) aufgebaut und einbezogen.

Durch spezifische historische Arbeiten soll in Davos die Auseinandersetzung mit der jüdischen Geschichte vor Ort vertieft werden.

Die jüdische Geschichte soll in Davos gepflegt werden. Mit Anlässen zur Vermittlung historischer Hintergründe zur jüdischen Geschichte und zur Auseinandersetzung mit interkulturellen Fragestellungen bietet sich der Kulturplatz Davos als Plattform für den Dialog an.

Die Gemeinde Davos und die Davos Destinations-Organisation überprüfen laufend die bestehende touristische Infrastruktur (inkl. ÖV) auf ihre Kapazitäten und Auslastung.

Für Tourismus-Betriebe in Davos werden allgemeine Leitlinien verabschiedet, an denen sich die Betriebe in ihrem Umgang mit Gästen aus aller Welt orientieren können.

Neben ihrer Funktion als reguläre Gästeberatungsstelle übernimmt die Davos Destinations-Organisation bei Bedarf auch die Funktion einer Ombudsstelle für Tourismus-Betriebe.