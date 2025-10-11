Kurzeinschätzung von Stefan Reinhart, Chef vom Dienst im SRF-Newsroom:

«Linksextreme Gruppierungen demonstrieren in Bern ohne Bewilligung. Und verwüsten die Stadt, legen mutmasslich Brände, greifen Polizistinnen und Polizisten an.

Mit einer Friedensdemo hat das alles nichts zu tun. Es ist die Glorifizierung der Gewalt, das genaue Gegenteil des Anliegens vieler Menschen, die eben genau gegen Gewalt auf die Strasse gehen.

Der Berner Polizeidirektor Alec von Graffenried wird sich am Sonntag vielen Fragen stellen müssen. Warum hat man die nicht bewilligte Demo derart unterschätzt und eskalieren lassen? Warum kann ein gewaltbereiter linksextremer Mob stundenlang durch die Bundesstadt ziehen? Ein Mob notabene, der mit der Ankündigung nach Bern reiste, die «Intifada» in die Bundesstadt zu tragen?

Unterdessen hat der Berner Samstag längst eine nationale Dimension erreicht. Zorn und Empörung sind gross. Der Druck auf von Graffenried ebenso.»