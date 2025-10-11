- In der Berner Innenstadt ist am Samstag eine Pro-Palästina-Demonstration eskaliert.
- Es kam zu gewaltsamen Konfrontationen zwischen der Polizei und den Demonstrierenden, zudem brach ein Feuer aus.
- Polizei-Einsatzkräfte und Kundgebungsteilnehmende wurden verletzt.
- Die Kantonspolizei Bern wird um 14 Uhr an einer Medienkonferenz zum Ausmass der Ereignisse informieren. SRF News streamt live.
Die Polizei setzte mehrmals Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer ein, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Einzelne Teilnehmende wiederum warfen Gegenstände auf die Einsatzkräfte. Auf der Online-Plattform X sprach die Polizei zudem von massiver Sachbeschädigung.
SRF-Redaktor: «Mit einer Friedensdemo hat das nichts zu tun»
Kurzeinschätzung von Stefan Reinhart, Chef vom Dienst im SRF-Newsroom:
«Linksextreme Gruppierungen demonstrieren in Bern ohne Bewilligung. Und verwüsten die Stadt, legen mutmasslich Brände, greifen Polizistinnen und Polizisten an.
Mit einer Friedensdemo hat das alles nichts zu tun. Es ist die Glorifizierung der Gewalt, das genaue Gegenteil des Anliegens vieler Menschen, die eben genau gegen Gewalt auf die Strasse gehen.
Der Berner Polizeidirektor Alec von Graffenried wird sich am Sonntag vielen Fragen stellen müssen. Warum hat man die nicht bewilligte Demo derart unterschätzt und eskalieren lassen? Warum kann ein gewaltbereiter linksextremer Mob stundenlang durch die Bundesstadt ziehen? Ein Mob notabene, der mit der Ankündigung nach Bern reiste, die «Intifada» in die Bundesstadt zu tragen?
Unterdessen hat der Berner Samstag längst eine nationale Dimension erreicht. Zorn und Empörung sind gross. Der Druck auf von Graffenried ebenso.»
Schätzungsweise 5000 Menschen nahmen an der Kundgebung teil. Sie bewegten sich vom Bahnhof in Richtung Bundesplatz und wieder zurück. «Free, free Palestine» und «From the river to the sea», skandierte die Menge, angeführt von einem vermummten Block. Zudem zündeten an der Kundgebung Teilnehmende Feuerwerk und Petarden, auch in Richtung der Einsatzkräfte.
Feuer im Kessel Ehe die Demonstration wieder auf dem Bahnhofplatz ankam, kesselten die Einsatzkräfte die Spitze des Demonstrationszuges ein. Dabei brach ein Feuer aus, weshalb zwischenzeitlich auch die Feuerwehr im Einsatz stand. Mehrere hundert Personen wurden in Polizeiräumlichkeiten geführt und einer Kontrolle unterzogen, wie die Polizei auf X mitteilte.
Zuvor hatte die Polizei die Teilnehmenden dazu angewiesen, auf dem Bundesplatz zu bleiben. Es werde kein weiterer Umzug toleriert, hiess es. Das Bundeshaus war mit einem mobilen Schutzzaun abgeriegelt, und Seitengassen waren gesperrt. Generell war das Polizeiaufgebot in der oberen Altstadt massiv, auch Korps aus anderen Kantonen standen im Einsatz.
-
Bild 1 von 7. Tausende Menschen hatten sich in Bern versammelt, um gegen den Gaza-Krieg zu demonstrieren. Bildquelle: Keystone.
-
Bild 2 von 7. «Free, free Palestine» skandierten die Demonstrierenden. Vor allem die Schweizer Politik nahmen sie in ihren Parolen in die Pflicht: «Blutbefleckte Neutralität», stand etwa auf einem Transparent. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 7. Ein vermummter Block führte den Demozug an. Die Teilnehmer zündeten Petarden und Feuerwerk. Bildquelle: SRF.
-
Bild 4 von 7. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot unterwegs. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone waren vor Ort, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet. Bildquelle: EPA/PETER KLAUNZER.
-
Bild 5 von 7. Die Polizei hatte den Bundesplatz abgeriegelt. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer.
-
Bild 6 von 7. Es kam zu Ausschreitungen. Bildquelle: EPA / PETER KLAUNZER.
-
Bild 7 von 7. Der Demonstrationszug versuchte, sich gewaltsam der Polizeisperre zu widersetzen. Bildquelle: Keystone/PETER KLAUNZER.
Gleisblockade im Bahnhof verhindert
Die Organisatorinnen und Organisatoren schrieben auf ihrem Telegram-Kanal, dass die Kundgebung erst vorbei sei, wenn sie es entscheiden. Einige hundert Teilnehmende demonstrierten während zahlreicher Auflösungsversuche der Polizei auf dem Bahnhofplatz auch am Abend weiter. Dutzende Grenadiere standen vor dem Haupteingang des Bahnhofs, um eine Gleisblockade zu verhindern. Zudem war der Verkehr weiträumig eingeschränkt.
Ausserdem sei es zu Sachbeschädigungen gekommen. Es werde kein weiterer Umzug durch die Innenstadt toleriert, hiess es daraufhin.
-
Bild 1 von 3. Manche Kundgebungsteilnehmende zerstörten Schaufensterscheiben in der Berner Innenstadt. Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 3. Bildquelle: SRF.
-
Bild 3 von 3. Bildquelle: SRF.
Die Demonstrierenden zogen anschliessend weiter zum Bahnhof und wollten dort Bahngleise besetzen. Die Polizei schrieb, sie habe das verhindert. Alle anwesenden Teilnehmenden wurden dazu aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Der Verkehr war weiträumig eingeschränkt.
Im Laufe des Abends zogen laut Polizei die letzten Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Richtung Bollwerk ab. Gegen 22 Uhr meldete die Polizei die Auflösung der Kundgebung. Allerdings seien mehrere Polizei-Einsatzkräfte und Kundgebungsteilnehmende verletzt worden.
Kein Gesuch für Demonstration
Zur Kundgebung aufgerufen hatten propalästinensische Gruppierungen aus der ganzen Schweiz. Auch linke Bewegungen wie der Klimastreik Schweiz oder die Kommunistische Jugend teilten den Aufruf in den sozialen Medien. Nationale Parteien oder Nichtregierungsorganisationen waren nicht daran beteiligt. Es waren aber Beobachtungsteams von Amnesty International vor Ort. Auch Einsatzkräfte anderer Kantone waren vor Ort.
Für die Demonstration wurde kein Gesuch eingereicht. Die Stadt Bern bat die Aufrufenden vergangene Woche öffentlich darum, dies nachzuholen. Als die Kontaktaufnahme ausblieb, riet sie von einer Teilnahme ab.