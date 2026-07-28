Mit der Wärme ist es vorbei – jetzt kehrt die Hitze zurück. Wie lange die hohen Temperaturen diesmal anhalten, welche Rekorde fallen dürften und ob danach der erlösende Regen kommt, schätzt SRF-Meteorologe Luzian Schmassmann ein.

Luzian Schmassmann Meteorologe Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach dem Bachelor in Geowissenschaften in Basel folgte das Masterstudium in Atmosphärenwissenschaften in Innsbruck. Während und nach dem Studium absolvierte Schmassmann mehrere Praktika bei diversen privaten und staatlichen Wetterbüros. Seit Sommer 2017 arbeitet er als Meteorologe bei SRF Meteo. Mehr Artikel von Luzian Schmassmann

Wann geht die neue Hitzewelle los und wie lange dauert sie?

Bereits heute wird die 30-Grad-Marke auch im Norden stellenweise wieder geknackt. Ab Mittwoch wird es verbreitet heiss mit Temperaturen um 35 Grad. Derzeit sieht es so aus, als würde die Hitzewelle bis zur ersten Augustwoche andauern. Ob danach eine nachhaltige Abkühlung folgt, ist jedoch noch unklar.

Wann werden die höchsten Temperaturen erwartet?

Am heissesten wird es voraussichtlich am Donnerstag mit 34 bis lokal 39 Grad. Wie bereits Ende Juni erwarten wir die höchsten Temperaturen in der Nordwestschweiz, im unteren Aaretal oder in der Region Genf. Ausserdem erwarten wir in den Städten und an den grösseren Seen mehrere Tropennächte.

Werden wieder Rekorde gebrochen?

Es wird ähnlich heiss wie zum Höhepunkt der Hitzewelle Ende Juni. Lokal könnte es auch wieder so heiss werden wie noch nie seit Messbeginn. Mit der kommenden Hitzewelle wird vielerorts die Anzahl Hitzetage des Jahrhundertsommers 2003 übertroffen. In Basel fehlen beispielsweise nur noch fünf Hitzetage, um die 41 Hitzetage aus dem Jahr 2003 zu erreichen – und der Sommer ist noch lange nicht vorbei!

Definition Hitzetage und Tropennächte Box aufklappen Box zuklappen Hitzetage sind Tage, an denen es über 30 Grad warm wird. Wenn es in der Nacht nicht unter 20 Grad abkühlt, nennt man das eine Tropennacht. Es wird dabei jeder Ort individuell betrachtet.

Wann können wir mit einer Abkühlung rechnen?

Eine markante Abkühlung ist nicht in Sicht. Zurzeit deuten die Wettermodelle darauf hin, dass die Höchstwerte ab der zweiten Augustwoche wieder unter 30 Grad sinken. Es bleibt aber voraussichtlich sehr warm.

Wann ist mit Regen zu rechnen?

In den nächsten Tagen gibt es nur stellenweise Regengüsse oder Gewitter. Um die Trockenheit zu beenden, bräuchten wir flächigen Dauerregen. Bis auf Weiteres sieht es nicht danach aus.