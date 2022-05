Legende: Christian Dussey, neuer Geheimdienstchef der Schweiz. Keystone

Einschätzung von SRF-Inlandredaktor Tobias Gasser: «Der Krieg in der Ukraine hat diese Gesetzrevision nicht unmittelbar angestossen. Es sind Punkte und Veränderungsvorschläge, die seit Längerem diskutiert werden und zum Teil auch von den politischen Aufsichtsgremien vorgebracht wurden. So etwa die verbesserte Informationsbeschaffung beim Gewaltextremismus. Das hat man immer wieder diskutiert und wieder verworfen. Man befürchtete, dass man eine Art Verfassungspolizei oder eine politische Polizei schaffen würde. Nun sind VBS und der Nachrichtendienst zum Schluss gekommen, dass es hier mehr Mittel für die Aufklärung braucht. Als Beispiele nennen sie die rechtsextremen in Anschläge im deutschen Hanau (2020) oder im neuseeländischen Christchurch (2019). Solche Taten wolle man präventiv verhindern können, so die Argumentation.



Der Nachrichtendienst ist zuletzt in die Negativschlagzeilen geraten: Mobbing, schlechte Stimmung, Sexismus. Der neue NDB-Chef Dussey will diese Probleme angehen, indem alle Mitarbeitenden Inklusionskurse besuchen müssen. Sie sollen also lernen, besser aufeinander Rücksicht zu nehmen. Es sollen auch Ethikkurse angeboten werden. Auf die Frage, was er bei seinem Amtsantritt für einen Nachrichtendienst angetroffen hat, antwortete Dussey: Der NDB habe immer noch das gleiche Fahrgestell wie 2010, als der Inlands- und Auslandsnachrichtendienst fusioniert wurden. Jetzt gehe es darum, die Software dieses Autos an die heutigen Herausforderungen und Arbeitsweisen anzupassen. Insgesamt betonte Dussey sehr seine zivile Seite und seinen diplomatischen Hintergrund.