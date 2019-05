Silvia Steiner, die Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz, hat keine schlüssige Erklärung für das eher schlechte Abschneiden der Schüler in Mathematik: «Es gibt viele Ursachen, die noch zu finden sind – und wir haben noch viele Fragezeichen.» Optimistisch gibt sich Beat Zemp, Präsident des Schweizer Lehrerverbands. «Ich bin sicher, dass wir in wenigen Jahren deutlich bessere Resultate haben werden.» Die Schüler müssten sich an die Testsituation am Computer gewöhnen. «Das ist wie bei der Fahrprüfung: Da müssen Sie auch ein bisschen üben, bevor Sie durchkommen.»