Leo Hug, Gebührenexperte von Comparis, führt die Verteuerung der Hundehaltung auf die Einführung der Robidog-Kästen in den 90er-Jahren zurück: «Die Entsorgung aus den Robidogs und deren Unterhalt kostet. Deshalb hat man diese Kosten in Form von Gebühren an die Hundehalter weitergegeben.»

Aber grundsätzlich sei eine Hundesteuer eine Steuer, was bedeutet, dass die Gelder nicht notwendigerweise fürs Hundewesen verwendet werden müssen. Dass es tendenziell teurer ist, Hunde in Städten zu halten als auf dem Land führt Hug darauf zurück, dass die Akzeptanz für Hunde in Städten nicht gleich gross sei.