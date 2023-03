Wer jemals über den Gotthardpass gefahren ist, kennt sie: Die Teufelsbrücke. In roter Farbe prangt dort - an einer Felswand der Schöllenenschlucht - das Bild eines Teufels. Die Darstellung des Teufels stammt von Heinrich Danioth.

Das Motiv erinnert an die Sage zur Teufelsbrücke, nach welcher der Teufel den Urnern die erste Brücke in der Schöllenen gebaut haben soll. Wie auch immer es wirklich war: Das Bild hat dem Urner Heinrich Danioth (1898 bis 1953) den Titel des «Teufelsmalers» eingebracht.