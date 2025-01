Die Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann ist an einer Lungenblutung verstorben. Dies teilte die Thurgauer Staatskanzlei mit.

Sie befand sich seit gestern Abend in Spitalpflege und sei heute Morgen gestorben. Sie wurde 58 Jahre alt.

Die SP-Politikerin wurde im April 2024 in die Kantonsregierung gewählt und übernahm im Juni das Departement Justiz und Sicherheit.

Die Thurgauer Regierungsrätin Sonja Wiesmann ist tot. Die amtierende Justiz- und Sicherheitsdirektorin ist am Donnerstagmorgen 58-jährig an einer Lungenblutung gestorben, teilte die Thurgauer Staatskanzlei mit. Wiesmann habe sich am Mittwochabend in Spitalpflege begeben müssen.

Der Regierungsrat sei «tief betroffen vom Verlust seiner Kollegin», heisst es in der Mitteilung weiter. Wiesmann politisierte im Thurgau lange für die SP: Von 2005 bis 2024 im Kantonsparlament, dem Grossen Rat, erst im April 2024 ist sie in die Regierung gewählt worden. Seit Juni leitete sie das Departement Justiz und Sicherheit.