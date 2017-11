Das Wichtigste in Kürze

Kosmetikprodukte enthalten oft ätherische Öle, welche auch Furocumarine enthalten können. Weil diese Stoffe insbesondere bei Sonneneinstrahlung gesundheitsgefährdend sein können, gelten sowohl in der Schweiz wie auch in der EU Grenzwerte.

Bis anhin galt der Grenzwert vor allem für Sonnenschutzmittel. In der Schweiz wurde er dieses Jahr aber auf andere Kosmetikprodukte ausgeweitet. Produkte, die den Grenzwert überschreiten, dürfen nicht mehr verkauft werden – selbst wenn sie in der EU zugelassen sind.

Der Schweizer Naturkosmetik-Hersteller Weleda zum Beispiel hat deshalb 21 Produkte aus den Schweizer Regalen genommen, um die Einhaltung der neuen Schweizer Werte zu überprüfen. Bei sechs Produkten muss nun die Rezeptur angepasst werden.

Weil Furocumarine aus ätherischen Ölen bei Sonneneinstrahlung gesundheitsschädigend sein können, gibt es in der Schweiz wie in der EU seit längerem für Produkte wie Sonnencreme einen Grenzwert.

In der Schweiz wurde dieser Grenzwert dieses Jahr auch auf andere Kosmetikprodukte ausgeweitet, die dem Sonnenlicht ausgesetzt werden können. So muss in der Schweiz nun auch zum Beispiel bei Nagellack oder Rasierwasser der Grenzwert eingehalten werden.

Schweizer Recht steht bei Furocumarinen über EU-Recht

Kosmetikprodukte, welche in der EU zugelassen sind, dürfen grundsätzlich wegen des Cassis de Dijon-Prinzips auch in der Schweiz verkauft werden. Im Fall der Furocumarine hat das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV jedoch den Herstellern aus Gründen des Gesundheitsschutzes Anfang Oktober mitgeteilt, dass hier in jedem Fall die strengeren Schweizer Anforderungen gelten.

Weleda musste 21 Produkte zurückrufen

Der entsprechende Erlass des BLV hat die Hersteller zum Handeln gezwungen. Der Schweizer Naturkosmetik-Hersteller Weleda zum Beispiel hat daraufhin im Oktober 21 Produkte aus den Schweizer Regalen genommen. Dies, um die Einhaltung der neuen Schweizer Anforderungen zu überprüfen.

Auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» erklärte ein Sprecher, 15 der Produkte seien bereits wieder verfügbar und würden bald wieder in den Läden stehen. Der Grenzwert betreffend Furocumarinen werde bei ihnen eingehalten.

Angepasste Rezeptur bei diesen Produkten

Bei sechs Produkten von Weleda würde im Moment noch die Rezeptur angepasst, sodass sie weniger Furocumarine enthalten. Darunter befinden sich ein Rasierwasser, eine Pflegelotion und eine Feuchtigkeitscreme. Bis Ende Jahr sollten laut dem Sprecher auch diese Produkte wieder in den Läden verkauft werden können.