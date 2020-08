Unser geschätzter Kollege und Direktor der WSL, Konrad Steffen, ist in Grönland bei der Feldarbeit tödlich verunglückt. Wir sind erschüttert und in Gedanken bei seinen Angehörigen. Wir verlieren mit Koni einen grossherzigen und engagierten Menschen.

