Rocklegende Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren in Küsnacht am Zürichsee verstorben.

Das hat am Abend ein Sprecher mitgeteilt.

Turner ist nach langer Krankheit in ihrem Haus am Zürichsee friedlich gestorben.

Die «Queen of Rock 'n' Roll» hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Das war vor allem in den 80er und 90er Jahren. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen.

Turner hat zuerst mit ihrem Ehemann Ike Turner in den 1960er und 70er Jahren eine Reihe von Hits gelandet. Wie Tina aber erst viel später enthüllte, war die Ehe eine Tortur für sie. Ike schlug und drangsalierte sie. Mit 37 Jahren flüchtete sie vor ihm. Im mittleren Alter hat sie dann solo mit dem Chart-Hit «What's Love Got to Do With It» triumphiert.

Vor einem Jahrzehnt wurde sie Schweizer Staatsbürgerin.

Eine der erfolgreichsten Entertainerinnen

Sie wurde als Anna Mae Bullock in einem Spital in Tennessee geboren und verbrachte ihre letzten Jahre auf einem 260'000 Quadratmeter grossen Anwesen am Zürichsee.

Sie wurde in ihren 40ern aus eigener Kraft zum Superstar, zu einer Zeit, als die meisten ihrer Altersgenossen auf dem absteigenden Ast waren. Danach blieb sie noch jahrelang ein Publikumsmagnet.

Mit Bewunderern von Beyoncé bis Mick Jagger war Turner eine der erfolgreichsten Entertainerinnen der Welt, bekannt für eine Reihe von Pop-, Rock- und Rhythm-and-Blues-Favoriten: «Proud Mary», «Nutbush City Limits», «River Deep, Mountain High» und die Hits, die sie in den 80er Jahren hatte, darunter «What's Love Got to Do with It», «We Don't Need Another Hero» und ein Cover von Al Greens «Let's Stay Together».

Legende: März, 2000: Tina Turner performt einen Song REUTERS/Christian Charisius

Ihr Markenzeichen war ihre rauchige Altstimme, ihr verwegenes Lächeln und ihre kräftigen Wangenknochen, ihre Palette an Perücken und ihre Schnellfüssigkeit auf der Bühne.

Sie verkaufte weltweit mehr als 150 Millionen Tonträger, gewann 11 Grammys, wurde 1991 in die Rock and Roll Hall of Fame gewählt. 2005 wurde sie im Kennedy Center geehrt, wo sie unter anderem von Beyoncé und Oprah Winfrey gelobt wurde. Ihr Leben wurde die Grundlage für einen Film, ein Broadway-Musical und eine HBO-Dokumentation im Jahr 2021, die sie als ihren öffentlichen Abschied bezeichnete.