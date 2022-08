Der Schauspieler Michael Schacht, die Stimme des legendären Privatdetektivs Philip Maloney, ist tot.

Das teilte der Autor der Hörspielserie, Roger Graf, mit.

Schacht starb am Samstag im Alter von 81 Jahren nach längerer Krankheit.

Michael Schacht prägte die Hörspielserie auf SRF 3 mit seiner unverkennbaren Stimme während mehr als 30 Jahren. Als Philip Maloney war Schacht in mehr als 400 Folgen des Hörspiels dabei. Mit den «haarsträubenden Fällen des Philip Maloney» tourte Michael Schacht auch während vieler Jahre durch die Theater der Schweiz.

Die rauchige Seele des Privatdetektivs

«Philip Maloney, so sagte er gerne, war für ihn keine Figur, keine Rolle, sondern ein Zustand», schreibt Maloney-Autor Roger Graf über Schacht auf seiner Webseite. «Er gab dem Privatdetektiv einen Ausdruck, eine rauchige Seele, er, der nie rauchte und der den Whisky, den man ihm gelegentlich schenkte, an mich weiterreichte», so Graf weiter.

01:56 Video Michael Schacht: Die Maloney-Kultstimme ist verstummt Aus Radio SRF 3 Clips vom 24.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 56 Sekunden.

Auch der ehemalige SRF-Moderator Heinz Margot kannte Michael Schacht gut. Bis 2019 war er mit Schacht zusammen auf der «Philip Maloney-Lesetour» auf den Schweizer Bühnen zu sehen. «Manchmal hatte ich schon das Gefühl: Maloney war sicher zu 100% Michael Schacht», sagt Margot. Aber Michael Schacht sei wahrscheinlich auch etwas mehr Maloney gewesen, als er es zugestehen wollte oder zugeben wollte. «Wie häufig, wenn einen eine Figur so lange begleitet, ist das auch ein bisschen eine Hassliebe.» Auf Tournee hat er es gemäss Margot dann umso mehr genossen, auch in andere Rollen schlüpfen zu können und seine Liebe zu Dialekten ausleben zu können.

«Michael war wie seine Zuhörerinnen und Zuhörer immer auch ein Fan,» erinnert sich Graf. «einer, der mich bange fragte, wie lange ich noch neue Fälle schreibe und der mich manchmal sonntags unvermittelt anrief, begeistert über einen Dialog aus einer älteren Folge.»

Die «haarsträubenden Fälle des Philip Maloney» sind eine Erfolgsgeschichte, bestätigt Wolfram Höll, Redaktionsleiter Hörspiel bei SRF: «Maloney ist die erfolgreichste Hörspielserie von SRF überhaupt. Das sieht man an den Streaming-Zahlen. Nebst Echo der Zeit ist es das erfolgreichste Audioprodukt, das wir anbieten.» Dabei habe sich in 30 Jahren eigentlich nichts am Grundgerüst der Serie geändert und trotzdem sei sie immer noch beliebt, weil sie so überraschend und lebendig sei, so Höll weiter.

Bedeutet der Tod Michael Schachts auch das Ende der Maloney-Fälle? «Wir sprechen Michael Schachts Familie unser Beileid aus. Für Maloney-Fans ändert sich nichts. Maloney ermittelt weiter!», sagt Alexander Blunschi, Leiter Radio SRF 3.