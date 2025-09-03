Der Berner Seehund «Saluk» ist tot. Das Tier hat zuvor Teile einer Fensterdichtung verschluckt.

Die Seehundanlage «Seehundfjord» war erst im Mai eröffnet worden.

Die Seehunde dürfen vorderhand nicht mehr im betroffenen Becken schwimmen.

Trauer im Berner Tierpark: Zuchtmännchen Saluk ist am 26. August unter Narkose verstorben.

Nach der Operation sei Saluk nicht mehr aufgewacht und habe «trotz Reanimation nicht ins Leben zurückgeholt werden können», wie der Tierpark mitteilt.

Warum verschluckte der Seehund ein Dichtungsteil?

Die Untersuchung habe ergeben, dass das Tier Teile aus der Seehundanlage verschluckt hatte. «Und zwar die Silikonfugen eines Unterwasserfensters», sagt Tierparkdirektorin Friederike von Houwald zu SRF. Das verschluckte Teil sei nur etwa einen Finger gross gewesen. Aufgefallen sei der Seehund den Tierpflegern, weil er plötzlich an Gewicht verloren hatte.

Legende: Die neue Seehundanlage des Berner Tierparks ist erst im Mai eröffnet worden. Keystone / Peter Schneider

Wie kann es passieren, dass ein Seehund Silikon aus einer neuen Anlage schluckt? Die Seehundanlage wurde erst im Mai eröffnet und als eine der modernsten Anlagen Zentraleuropas angepriesen.

Bereits beim Bau habe man darauf geachtet und eigens ein Schutzblech für die Abdichtung montiert. «Das Silikon löste sich, wir wissen aber nicht, warum», so von Houwald. Ein kleines Restrisiko scheine es beim Bauen immer zu geben, so die Tierparkdirektorin: «Es wird immer ein Risiko bleiben.»

Bis der Fehler behoben und das Fenster neu gebaut ist, wird die Seehundegruppe mit den vier Tieren vom betroffenen Becken ferngehalten.

Seehunde lebten während Umbaus 13 Monate im Exil

Der zehnjährige Saluk sei nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Mitarbeitenden äusserst beliebt gewesen, so der Tierpark weiter. Die Tiere verbrachten während des Umbaus der Seehundanlage 13 Monate im Exil in Schweden.