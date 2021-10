In vielen Kantonen sind Stacheldrähte auf Alpweiden ein Politikum. In Graubünden etwa ist das Anbringen von Stacheldrähten verboten, Glarus kennt bereits seit 2012 eine ähnliche Regelung wie St. Gallen. Ein Merkblatt empfiehlt dort allerdings «in wildsensiblen Gebieten» keinen Stacheldraht zu verwenden. Im Kanton Appenzell Innerrhoden setzt man auf Eigeninitiative. Dort kümmern sich Jägerinnen und Jäger im Rahmen von so genannten Hegeinsätzen um den Abbau von Stacheldraht. Um die Umstellung der Bauern auf teurere Elektrozäune zu beschleunigen, hat die Standeskommission - die Innerrhoder Regierung - ein Förderprogramm beschlossen. 2022 soll es starten und vier Jahre dauern. Der Kanton will dafür 120'000 Franken aufwerfen.