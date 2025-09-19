Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist tot.

Der 63-Jährige starb überraschend in der Nacht auf Freitag in Zürich.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Freitag auf Anfrage von SRF entsprechende Medienberichte.

Die Stadtpolizei bestätigte, dass sie in der Nacht auf Freitag einen Einsatz im Stadtkreis 4 wegen eines medizinischen Notfalls hatte. Vor Ort konnte lediglich noch der Tod Heers festgestellt werden. Zum Todesfall wird laut Polizei die übliche Untersuchung eingeleitet.

Legende: Alfred Heer war langjähriges Mitglied des Nationalrats und des Europarats. Keystone/ANTHONY ANEX

Weitere Informationen gebe es einstweilen keine. Heer war langjähriges Mitglied des Nationalrats und des Europarats. Die Politbühne betrat er im Jahr 1994 mit seinem Einzug ins Zürcher Stadtparlament, danach war er Kantonsrat und seit 2007 Mitglied des Nationalrats. 2011 folgte die Wahl in den Europarat.

Bundesräte zeigen sich betroffen

Bundesrat Albert Rösti kondolierte im Rahmen einer Medienkonferenz des Uvek in Bern zum Tod von Alfred Heer. Sichtlich um Fassung ringend, gedachte er seines langjährigen Parteikollegen. Er sei sein langjähriger Vertrauter und Kollege gewesen, im Nationalrat und später auch als Bundesrat, sagte Rösti. «Es ist mir ein grosses Bedürfnis, hier seinen Angehörigen zu kondolieren und viel Kraft zu wünschen.»

Auch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter äusserte sich zu Heers Tod – er sei «erschütternd». «Ich wünsche seinen Nächsten in diesen schweren Stunden und Tagen viel Kraft und nur das Beste», so Keller-Sutter auf X.

