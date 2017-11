Todesursachen in der Schweiz

Im Jahr 2015 starben in der Schweiz 67'606 Menschen, 6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das meldet das Bundesamt für Statistik (BFS).

Gründe für den Anstieg sind laut BFS die Grippewelle im Frühjahr, die Hitzewelle im Juli und die Alterung der Bevölkerung.

Die meisten Menschen sterben an Herzkreislaufkrankheiten.

Laut BFS sind die häufigsten Todesursachen in der Schweiz Herzkreislaufkrankheiten. Je nach Altersgruppe gibt es aber andere hauptsächliche Todesursachen. So sind dies zwischen dem 15. und dem 40. Altersjahr Unfälle und Suizid, zwischen dem 40. und 80. Altersjahr Krebs und bei den über 80-Jährigen die Herzkreislaufkrankheiten. Infolge der zunehmenden Zahl alter Menschen in der Schweiz sind etwa 500 Personen mehr gestorben.

Die starke Grippewelle im Frühjahr 2015 hatte etwa 2500 Todesfälle zur Folge. Durch die starke Hitzewelle im Juli hat es rund 500 Todesfälle gegeben. Ausserdem sterben jedes Jahr wegen der zunehmenden Zahl alter Menschen etwa 500 Personen mehr. 2015 ging sogar die Lebenserwartung vorübergehend zurück, was seit 1990 nicht mehr vorkam. Sie betrug 80,7 Jahre für die Männer und 84,9 Jahre für die Frauen. Im Jahr 2016 nahm die Zahl der Todesfälle wieder auf 64'964 ab und die Lebenserwartung stieg über den Stand von 2014.

Todesfälle bei Kindern sind sehr selten, es gibt keine dominierende Ursache. Etwa 4 von 1000 Säuglingen sterben im ersten Lebensjahr, hauptsächlich an angeborenen Krankheiten.