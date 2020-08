Der Prozess zum Tötungsdelikt im Gotthelfquartier beginnt am Montag, 10. August 2020 am Basler Strafgericht. Die Staatsanwaltschaft zählt in der Anklageschrift zwar die typischen Tatbestandsmerkmale eines Mordes auf, hegt allerdings grosse Zweifel an der Schuldfähigkeit der Täterin. In drei verschiedenen psychiatrischen Gutachten sei ihr eine schwere wahnhafte Störung diagnostiziert worden. Zudem wurde sie 2003 und 2005 jeweils für mehrere Wochen im Rahmen eines fürsorgerischen Freiheitsentzuges psychiatrisch behandelt. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass die Täterin verwahrt wird. Das Gericht wird diesem Antrag vermutlich folgen. Das Urteil wird gegen Ende der Woche erwartet.