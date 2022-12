Tatverdächtiger bereits in Verfahren in Bern verwickelt

Vor einer Lidl-Filiale ist am Freitag in der Baselbieter Gemeinde Böckten ein 18-Jähriger mit einem Messer erstochen worden.

Der Verdächtige ist ein 17-jähriger Jugendlicher. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen den mutmasslichen Täter läuft bereits ein anderes Strafverfahren im Kanton Bern.

Der 17-Jährige ist am vergangenen Freitag mit der Waffe auf den jungen Mann losgegangen. Trotz Reanimation starb der Angegriffene noch an der Angriffsstelle. Laut Informationen der Polizei soll der Messerstecherei ein Streit vorausgegangen sein. Der Verdächtige ist kurz nach der Tat verhaftet worden und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

Legende: Grosser Polizeieinsatz vergangenen Freitag in Böckten: Vor einer Lidl-Filiale wurde ein 18-Jähriger mit einem Messer erstochen. zvg

Gemäss unabhängigen Quellen sollen die beiden jungen Männer sich gekannt haben und in derselben Oberbaselbieter Institution für schwierige Jugendliche untergebracht gewesen sein.

Jugendanwaltschaft Bern übernimmt den Fall

Zuständig für die weiteren Ermittlungen ist die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern. Grund dafür ist, dass dort bereits ein anderes Strafverfahren gegen den Jugendlichen läuft.

Im Rahmen dieses Verfahrens habe die Jugendanwaltschaft eine vorsorgliche Schutzmassnahme angeordnet, teilt der leitende Berner Jugendanwalt, Nino Santabarbara Küng, gegenüber SRF mit. Der Jugendliche sei in Bern stationär platziert gewesen. Die Tat in Böckten habe er gestanden. Die Ermittlungen laufen.