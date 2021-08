Wer seine Aquarienfische nicht mehr artgerecht halten kann oder will, bringt sie am besten in eine

Fischauffangstation, etwa zu AquaLuz in Sursee. AquaLuz arbeitet mit dem Schweizer Tierschutz

STS zusammen und hat im Jahr 2020 rund 17'000 Aquarienfische aufgenommen und gepflegt. Für

11'000 Tiere hätten neue Halter gefunden werden können, schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)