Ehrendamen in Aktion: «Wir sind die Farbtupfer am Fest»

Sei es am Schwingfest oder am Hornusserfest: Ehrendamen gehören auch 2024 zu den volkstümlichen Festen dazu. «Wir sind der Farbtupfer am Fest», sagt Anja Iseli, Präsidentin des Vereins Ehrendame Bärnbiet.

Legende: Ehredamen machen sich auf dem Festplatz des Hornusserfestes in Höchstetten BE bereit. SRF/Adrian Müller

Insgesamt 30 Ehrendamen sind am Eidgenössischen Hornusserfest in Höchstetten BE auf Platz, welches dieses Wochenende seinen grossen Abschluss feiert. Sie laufen über das Gelände, posieren für Fotos und übergeben an den Ehrungen die Kränze.

Ehrendame zu vermieten

Der Clou: Die Veranstalter müssen die Ehrendamen nicht mehr wie früher selbst suchen, sondern können sie beim Verein Ehrendame Bärnbiet, der 2023 gegründet wurde, engagieren – für 60 Franken pro Tag. Freundliches Auftreten und eine passende Tracht inklusive.

Legende: Ehrendamen übergeben am Hornusserfest die Kränze an die Sportler. ZVG/Verein Ehrendamen

«Das kostet uns zwar etwas, ist aber für uns als Veranstalter viel einfacher, als wenn wir die Ehrendamen selber suchen müssen», sagt Michael Kummer, OK-Präsident des Eidgenössischen Hornusserfestes. Alle Frauen tragen eine echte Berner Sonntagstracht. «Und sie achten darauf, dass sie auch richtig sitzt.»

Der Stolz der Ehrendamen

Vor allem bei der Kranzübergabe im grossen Festzelt sind hunderte Augen auf die Ehrendamen gerichtet. «Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir uns in der Tracht präsentieren können. Die Leute freuen sich, uns so zu sehen», sagt Anja Iseli. Fallstricke lauern einige. So müsse man zum Beispiel auf der Bühne besonders aufpassen, nicht zu stolpern, erklärt die 26-Jährige. Daher gilt während des Ehrendamen-Einsatzes grundsätzlich ein Alkoholverbot.

Legende: Berner Sonntagstracht und gutes Auftreten inklusive: Anja Iseli, Präsidentin des Vereins Ehrendame Bärnbiet, vermietet Ehrendamen. SRF/Adrian Müller

Entsprechend exponiert stehen die Ehrendamen bei den Kranzübergaben auf der Bühne. Böse Blicke oder Anmache von Männern habe sie aber noch nie erlebt, sagt Iseli. «Alle sind immer anständig. Wir haben nur positive Erfahrungen gemacht.»

Keine doofen Blicke

Dies betätigt auch eine weitere Ehrendame gegenüber SRF: «Es gibt keine unpassenden Blicke. Vielmehr interessieren sich die Leute für die Details der Trachten». Für die Hornusser sei es zudem sicher eine Ehre, wenn ihnen die Ehrendamen die Preise überreichten. «Das war schon immer so», ist am Eidgenössischen Hornusserfest in Höchstetten zu hören.

Legende: Ehrendamen zeigen sich auf dem Festgelände des Hornusserfestes. SRF/Adrian Müller

Warum wird bei Anlässen wie dem Hornusserfest auch 2024 noch auf die traditionellen Ehrendamen gesetzt? «Traditionell macht eine Frau in Tracht die Kranzübergabe», sagt OK-Präsident Michael Kummer. Er habe aber auch schon Anlässe erlebt, bei denen die Frauen bei der Kranzübergabe Abendkleider oder ein Einheitstenue trugen. Etwas moderner eben. «Uns ist es wichtig, dass wir das traditionell machen und die Frauen eine Tracht tragen», betont Kummer.