Roger Köppel wird neuer Hauptredner an der Albisgüetli-Tagung

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Er hat sich singend verabschiedet: Alt-Bundesrat Christoph Blocher gab an der Albisgüetli-Tagung im Januar seine eigene Version des «Schacher Seppli» zum Besten. Auch kündigte er überraschend an, dass seine Ansprache die letzte in diesem Rahmen gewesen sei: «Meine Redezeit ist aufgebraucht», sagte er.

Legende: An der 36. Albisgüetli-Tagung setzte Alt-Bundesrat Christoph Blocher zum Ständchen an. Keystone/Ennio Leanza

Der Anlass ist mit seiner Person eng verbunden. Blocher hatte die Tagung als damaliger Präsident der Zürcher SVP 1988 zum ersten Mal organisiert. Der 83-Jährige hat Jahr für Jahr die grosse Rede gehalten. Er hat die Albisgüetli-Tagung gross gemacht.

Die Albisgüetli-Tagung hat eine riesige Strahlkraft.

Deshalb stellte sich nach der Verabschiedung von Christoph Blocher auch die Frage, ob und wie es mit dem Anlass weitergeht. Nun steht fest: Die SVP führt die Tradition fort. Sie hält an der Tagung fest, wie die Kantonalzürcher Partei mitteilt. Präsident Domenik Ledergerber sagt: «Die Albisgüetli-Tagung hat eine riesige Strahlkraft und ist sehr wichtig für die Partei.» Sie sei das Herzstück der Zürcher SVP.

Zudem sei die Tagung «das Symbol für die Schweizer Unabhängigkeit und gegen die europäische Anbindung». Die SVP hat im Albisgüetli unter anderem die Nein-Parole zum Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum beschlossen. Ledergerber sagt: «Ich glaube, der Kampf für die Unabhängigkeit ist aktueller denn je und darum braucht es weiterhin eine Albisgüetli-Tagung.»

SVP setzt auf Roger Köppels Bekanntheit

Die SVP wolle den Anlass mindestens ein weiteres Mal durchführen. Der neue Hauptredner ist Roger Köppel. Er war ferienhalber abwesend und deshalb für eine Stellungnahme nicht verfügbar. «Er passt hervorragend zu dieser Tagung», findet dafür Ledergerber. Zum einen vertrete er die Werte der Unabhängigkeit und der Neutralität und zum anderen habe er sowohl im Inland als auch im Ausland Ausstrahlung.

Legende: Roger Köppel vertrat die SVP von Ende 2015 bis Ende 2023 im Nationalrat. Keystone/Alessandro della Valle

Dass Köppel kein politisches Mandat mehr hat, seit er sein Amt als Nationalrat niedergelegt hat, sieht Ledergerber nicht als Defizit. Köppel erreiche mit seinem Podcast und der Weltwoche als «politischer Journalist» jeden Tag viele Leute.

Das Konzept der Albisgüetli-Tagung war natürlich auch auf mich zugeschnitten.

Blocher sagte nach der letzten Albisgüetli-Tagung im Januar gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen, er würde die Tagung neu ausrichten: «Das Konzept habe ich gemacht, das war natürlich auch auf mich zugeschnitten.»

Die SVP hält jedoch am Gerüst der Albisgüetli-Tagung fest – der Rede und der Gegenrede einer politischen Gegnerin oder eines politischen Gegners. Ledergerber sagt: «Das ist ja genau der Geist der Albisgüetli-Tagung.»

SP-Bundesrat Beat Jans hält die Gegenrede

Kleinere Neuerungen werde es jedoch geben bei der nächsten Tagung im Albisgüetli im Januar. So soll jemand eine «Carte Blanche» erhalten. Die Person dürfe während fünf Minuten eine Botschaft platzieren. Wer den Freipass erhält, soll eine Überraschung bleiben.

Bereits bekannt ist dafür, wer die Gegenrede halten wird. SP-Bundesrat Bean Jans hat die Einladung zur Albisgüetli-Tagung angenommen. Die SVP freue sich, dass er sich der Diskussion stelle.

Legende: Beat Jans hat die Herausforderung angenommen und tritt am 17. Januar 2025 vor die SVP-Mitglieder. Keystone/Peter Klaunzer

Domenik Ledergerber ist zuversichtlich, dass die Albisgüetli-Tagung auch ohne Christoph Blochers Rede nicht an Strahlkraft verliert. Ob er recht hat, zeigt sich am 17. Januar 2025 im Gasthaus am Fusse des Uetlibergs.