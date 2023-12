Die Bundesanwaltschaft hat gegen drei Personen und ein Rohstoff-Unternehmen Anklage eingereicht.

Es geht unter anderem um Korruptionszahlungen an einen ehemaligen angolanischen Amtsträger.

Dieser soll von der Unternehmensgruppe Trafigura unter anderem 4.3 Millionen Euro erhalten haben.

Das Bundesstrafgericht muss erstmals die Verantwortung eines Unternehmens bei der Bestechung fremder Amtsträger beurteilen. Laut Anklage soll ein ehemaliger angolanischer Amtsträger zwischen April 2009 und Oktober 2011 Korruptionszahlungen von mehr als 4.3 Millionen Euro und 604'000 US-Dollar von der Unternehmensgruppe Trafigura in Zusammenhang mit deren Aktivitäten in der Erdölindustrie in Angola angenommen haben. Das Rohstoff-Handelsunternehmen hat seinen Sitz in den Niederlanden, wie die Bundesanwaltschaft mitteilt.

Ein ehemaliger Intermediär und eine ehemalige Führungskraft von Trafigura sollen an der Umsetzung dieses Korruptionsschemas beteiligt gewesen sein. Dem Unternehmen wird ausserdem vorgeworfen, nicht alle organisatorischen Vorkehrungen ergriffen zu haben, um Korruptionszahlungen innerhalb der Gruppe zu verhindern.