«Ein Ereignis in dieser Dimension gab es noch nie»

Nachdem sich in Kerzers FR ein Mann in einem Postauto selbst entzündet hat, steht die Frage im Raum, ob Sicherheitsmassnahmen ausreichend waren und wie sich Fahrpersonal auf solche Situationen vorbereitet. Postauto Schweiz verweist darauf, dass die Fahrzeuge mit Brandschutzausrüstung ausgestattet sind und Mitarbeitende regelmässig geschult werden.

Stefan Regli CEO von Postauto & Leiter Mobilitäts‑Services der Post Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Stefan Regli ist seit Februar 2025 Leiter des Mobilitäts‑Services‑Bereichs der Schweizerischen Post und damit Chef von Postauto. Er gehört der Konzernleitung an und verantwortet den öffentlichen Busbetrieb sowie die strategische Weiterentwicklung der Mobilitätsangebote.

SRF News: Wie bereiten Sie Chauffeurinnen und Chauffeure auf Brandfälle vor?

Stefan Regli: Wir trainieren Brandfälle mit unseren Mitarbeitenden. Aber in einem solchen Fall, wie er hier ist, ist das natürlich eine Dimension, die so nicht trainierbar ist und auch noch nie dagewesen ist.

Es gibt doch Feuerlöscher und Hämmer, mit denen man Scheiben einschlagen kann. Wir haben gehört, die Türe wurde auch geöffnet.

Das ist so. Jedes Fahrzeug von uns, aber auch sonst im öffentlichen Verkehr, ist bezüglich Brandschutz entsprechend ausgerüstet. So auch dieses Fahrzeug.

Wir werden alles daran setzen, volle Transparenz zu schaffen.

Gibt es im Bus ein System, mit dem der Chauffeur im Brandfall automatisch Schutzmassnahmen auslösen kann?

Wir trainieren unsere Mitarbeitenden laufend zum Thema Sicherheit, dazu gehört auch Brandschutz. Aber in einem solchen Ereignis, das noch nie in dieser Dimension da gewesen ist, ist es schwierig, diese Situation auch trainieren zu können.

Es soll Videos des Vorfalls geben. Können Sie das bestätigen?

Das ist Bestandteil der laufenden Abklärungen dazu. Wir können uns zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht äussern, solange diese Abklärungen noch laufen.

Wird Postauto Schweiz selbst eine Untersuchung durchführen?

Wir warten zunächst die Abklärungen der Behörden ab. Danach werden wir alles daran setzen, volle Transparenz zu schaffen und die nötigen Schlüsse aus den Ergebnissen zu ziehen.

Sie warten also auf die Resultate der polizeilichen Ermittlungen?

Das ist korrekt.

Das Gespräch führte Philippe Reichen .