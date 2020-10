Tramunfall in Zürich

Das Tram wurde auf einer Länge von etwa 13 Metern «aufgeschlitzt».

Laut Polizei wurden 12 Personen leicht und zwei Personen mittelschwer verletzt.

Die Kosten des Sachschadens werden auf mehrere hunderttausend Schweizer Franken geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen lenkte der Chauffeur den Lastwagen retour aus einer Baustelle auf die Badenerstrasse. Dabei kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Tram der Linie 2. «Dies führte dazu, dass das Tram auf einer Länge von etwa 13 Metern aufgeschlitzt wurde», sagt Marco Cortesi, Sprecher der Stadtpolizei Zürich.

Es entstand grosser Sachschaden. Er wird auf mehrere hunderttausend Schweizer Franken geschätzt. Die Badenerstrasse blieb für den Verkehr mehrere Stunden gesperrt.

Schnittverletzungen und Prellungen

Die verletzten Personen erlitten vorwiegend Schnittverletzungen und Prellungen. Sie wurden in verschiedene Spitäler gebracht. «Die gute Nachricht ist, dass 12 Personen das Spital voraussichtlich am Abend wieder verlassen können», so Marco Cortesi. Zwei Personen müssen für weitere Abklärungen im Spital bleiben. Sie seien aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

In einer ersten Phase hatte ein Hotel in der Nähe den Rettungskräften Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, wo sie die Verletzten unterbringen und betreuen konnten.