Am Berner Zytglogge ist heute Morgen ein Tram der Linie 7 entgleist. Der Tramführer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt, ein Ticketautomat ist beschädigt.

Die Situation vor Ort

Eine Servicemitarbeiterin der Kaffeebar «Adrianos» am Zytglogge hat das Ereignis hautnah miterlebt: «Ich war gerade am Aufbauen, als ein Tram von der Kirchenfeldbrücke her kam und statt anzuhalten, an der Haltestelle noch einmal Vollgas gab. Es erwischte die Kurve nicht mehr und fuhr Richtung Kornhaus weiter», erzählt sie.

Es sei «ein dramatischer Anblick» gewesen, sagt die Barista. «Wir sahen Blitze, weil wohl die Leitungen gerissen sind.»

Unfall gibt Rätsel auf

Spuren am Boden zeugen von der grossen Wucht, mit der das Tram aus den Schienen geflogen sein muss. Das Fahrzeug vom Typ «Combino» schlitterte laut einem SRF-Reporter vor Ort dutzende Meter weit über den Kornhausplatz, rasierte Verkehrsschilder, einen Ticketautomaten und Abfallkübel. Zum Stillstand kam es erst vor einem Restaurant – 60 Meter. «So etwas haben wir in Bern noch nie gesehen», so eine Passantin.



Der Unfall gibt Rätsel auf: An dieser Stelle hätte das 7er-Tram eigentlich in die Marktgasse einbiegen sollen, wobei es eigentlich im Schritttempo fahren würde.

Die Polizei untersucht den Unfall derzeit. Die genauen Umstände sind noch unklar.