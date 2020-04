Beerdigungen sind im Artikel 6 der Covid-19-Verordnung 2, Link öffnet in einem neuen Fenster des Bundesrats geregelt. Wörtlich heisst es darin, dass «Beerdigungen im engen Familienkreis» vom Veranstaltungsverbot ausgenommen sind.

Dieser enge Familienkreis wird jedoch nicht genau definiert. Die Auslegung bestimmen die Kantone, Bistümer und Landeskirchen selbst.

Klar ist, dass das Verbot von Menschenansammlungen von über fünf Personen nicht grundsätzlich anwendbar ist. Sicher zum engen Familienkreis dazu gehören Ehepartnerinnen, Lebenspartner, Kinder, Geschwister oder Eltern.

Die reformierte Landeskirche geht davon aus, dass zehn bis 20 Teilnehmende eine angemessene Anzahl sei – für eine Beerdigung am Grab. Die Landeskirche ergänzt, das Ausweichen in die Friedhofskapelle oder in die Kirche sollte nur im Ausnahmefall, zum Beispiel wegen meteorologischer Bedingungen, erfolgen.