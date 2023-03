Österreich hat bereits eine Plattform, auf der Benzinpreise auf Basis staatlicher Vorschriften hochgeladen werden. Volker Obermayr ist Wirtschaftsredaktor beim ORF und gibt Einblick in die Erfahrungen aus Österreich.

SRF News: Österreich kennt bereits eine staatlich vorgeschriebene Transparenz bei den Benzinpreisen. Was sind die Erfahrungen?

Den sogenannten «Spritpreisrechner» in Österreich gibt es über die Webseite der staatlichen Gas- und Stromregulierungsbehörde. Zuständig für das Ganze ist das Bundeswirtschaftsministerium. Weder Behörde noch Ministerium haben bisher die Effekte des «Spritpreisrechners» wissenschaftlich erhoben. Jene Studie, die Befürworterinnen und Befürworter in der Schweiz präsentiert haben, ist weder autorisiert noch offiziell anerkannt hier in Österreich. Dem Papier zufolge soll es ja hierzulande eine preisdämpfende Wirkung von bis zu 20 Prozent geben. Diese Zahlen sind auch auf mehrmalige Nachfrage nicht bestätigt worden.

Lässt sich also gar keine Aussage über den Effekt treffen?

Wissenschaftlich nicht, aber es gibt die empirische Erfahrung, dass die Tankstellenbetreiber jegliche Bewegung sehr genau verfolgen. Aus diesem Grund zeigt der «Spritpreisrechner» ja auch nur die günstigsten Preise, damit kein Druck nach oben entsteht und das Ganze natürlich auch den EU-Wettbewerbsregeln entspricht. Die Tankstellen sind ja verpflichtet, ihre Preise einzugeben und sie sind auch haftbar dafür. In den wenigen Fällen, in denen einmal eine grössere Tankstellenkette zum Beispiel aufgrund technischer Schwierigkeiten die Preiserhöhung um 12 Uhr mittags nicht rechtzeitig im System registriert, erfolgt die Reaktion unmittelbar. Die übrigen Tankstellen protestieren dann innerhalb weniger Minuten, weil sie ihre eigenen Preise nicht so hochgesetzt haben wie eigentlich geplant und der Konkurrenz dann Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. Wir können also durchaus annehmen, dass der «Spritpreisrechner» einen gewissen Druck bei der Preisgestaltung ausübt.