Legende: Reuters

Per 1. Juni hat die deutsche Regierung die Steuer auf Treibstoffen auf das von der EU erlaubte Mindestniveau gesenkt – für eine Zeitdauer von drei Monaten. Damit könnte der Preis für einen Liter Treibstoff um durchschnittlich rund 20 Cent sinken. Jetzt wird in Deutschland ganz genau beobachtet, ob die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber die Preissenkung tatsächlich an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergeben.