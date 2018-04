Trend in mehreren Kantonen

Das Wichtigste in Kürze

In Zürich ist die Zahl der IV-Rentner in den letzten beiden Jahren angestiegen. Auch weitere Kantone zeichnen ein ähnliches Bild.

Die Gründe für den Zuwachs sind einerseits in der Demografie, andererseits in einem Urteil des Bundesgerichts zu suchen.

Mehr Rentner bedeuten mehr Kosten. Die Sanierung der IV sieht das Bundesamt für Sozialversicherungen aber nicht in Gefahr.

Wieder mehr Menschen erhalten eine IV-Rente. Die Entwicklung im bevölkerungsreichsten Schweizer Kanton ist eindeutig: In Zürich stieg die Zahl der Neurentner vorletztes Jahr um zehn, letztes Jahr um fünf Prozent. «Es kann sicher von einer Trendwende gesprochen werden. Die Anmeldezahlen steigen seit Jahren – und das spüren wir jetzt», bilanziert Daniela Aloisi von der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich.

In vier von fünf angefragten grösseren Kantonen erhielten letztes Jahr mehr Menschen eine IV-Rente als im Vorjahr. Nationale Zahlen gibt es noch nicht.

Mehrere Gründe für den Anstieg

Das Bevölkerungswachstum führe zu mehr Renten, sagt Aloisi, aber auch die Tatsache, dass es mehr ältere Arbeitnehmer gebe. Immer mehr Menschen würden sich bei der IV melden: «Das ist gewollt, weil wir früher in Präventionsfällen einbezogen werden möchten. Es hat aber zur Folge, dass es auch mehr Rentenfälle gibt.»

Fürs laufende Jahr erwartet sie einen noch stärkeren Anstieg. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichts, das die Aussichten von Teilzeit-Angestellten auf eine IV-Rente verbessert.

Getrübte Aussichten für IV-Sanierung?

Heute erhalten über 200'000 Menschen eine IV-Rente. Steigt die Zahl der Neurentner, steigen auch die Kosten.

Die IV war bis jetzt in der Lage, diese demografische Entwicklung zu kompensieren.

Doch die IV ist verschuldet – langsam trägt sie ihre Schulden ab. Macht nun die Entwicklung in Zürich und anderen Kantonen einen Strich durch die Sanierungspläne? Das verneint Rolf Camenzind vom Bundesamt für Sozialversicherungen. Schwankungen gebe es immer. Anzeichen für eine grosse, nationale Trendwende sieht er nicht: «Die IV war bis jetzt in der Lage, diese demografische Entwicklung zu kompensieren. Uns liegen keine Anhaltspunkte vor, dass das nicht weiter so gehen könnte.»

In Bundesbern herrscht also Optimismus, während sich die Verantwortlichen in Zürich auf mehr IV-Rentner einrichten.