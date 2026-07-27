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Trockenheit und Hitze Heute lokal bis 38 Grad +++ Feuerverbot auch in Solothurn

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27.07.2026, 13:52

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Themen in diesem Newsticker

  • In Solothurn gilt neu ein absolutes Feuerverbot
  • Hochbetrieb auf Oberländer Seen führt zu mehr Beinahe-Unfällen
  • Vielerorts wird es heute bis zu 37 Grad heiss
  • Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien
  • Brände im südtürkischen Antalya
  • Donau: Trockenheit bremst Binnenschifffahrt aus
  • Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über
  • Stromversorgung in der Schweiz ist trotz der Hitze gewährleistet
  • Absolutes Feuerverbot im Kanton Schaffhausen
  • Auch Vorarlberg erlässt Feuerverbot im Wald

Quellen: Agenturen/SRF

Tagesschau, 28.07.2026, 11:30 Uhr

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