- Der Bund hat für den Grossteil der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgesprochen. In einigen Gebieten herrscht gar die höchste Gefahrenstufe 4. In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Trotz anhaltender Trockenheit und weniger Energie aus Wasserkraft ist die Energieversorgungssicherheit in der Schweiz gewährleistet, schreibt die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom).
- In Frankreich und Spanien sind neue Waldbrände ausgebrochen, unter anderem im französischen Brignoles und einem spanischen Nationalpark nahe der Grenze zu Portugal.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
- In Solothurn gilt neu ein absolutes Feuerverbot
- Hochbetrieb auf Oberländer Seen führt zu mehr Beinahe-Unfällen
- Vielerorts wird es heute bis zu 37 Grad heiss
- Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien
- Brände im südtürkischen Antalya
- Donau: Trockenheit bremst Binnenschifffahrt aus
- Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über
- Stromversorgung in der Schweiz ist trotz der Hitze gewährleistet
- Absolutes Feuerverbot im Kanton Schaffhausen
- Auch Vorarlberg erlässt Feuerverbot im Wald
Quellen: Agenturen/SRF