In Solothurn gilt neu ein absolutes Feuerverbot

Hochbetrieb auf Oberländer Seen führt zu mehr Beinahe-Unfällen

Vielerorts wird es heute bis zu 37 Grad heiss

Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien

Brände im südtürkischen Antalya

Donau: Trockenheit bremst Binnenschifffahrt aus

Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über

Stromversorgung in der Schweiz ist trotz der Hitze gewährleistet

Absolutes Feuerverbot im Kanton Schaffhausen