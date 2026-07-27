Bodenseepegel sinkt auf nächsten historischen Tiefstand

Offizielles Feuerwerk in manchen Gemeinden am Zürichsee erlaubt

Die Stadt Rorschach SG sagt das Feuerwerk vor dem 1. August ab

Rauch aus Südwestfrankreich bis in die Schweiz wahrnehmbar

Vier Verstösse gegen absolutes Feuerverbot in Graubünden

Schweizer Armee schickt Helikopter nach Korsika

Graubünden dehnt absolutes Feuerverbot auf weitere Regionen aus

Feuerwehr löscht Brand in Waldstück im aargauischen Koblenz

Feuerverbot im Kanton Freiburg gilt auch am 1. August