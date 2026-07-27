- Ab Mitte Woche wird es in der Schweiz vielerorts wieder deutlich über 30 Grad heiss. Es bleibt auch weiterhin trocken.
- Der Bund hat für den Grossteil der Schweiz ab Mittwoch eine Hitzewarnung der Stufe 3 (erhebliche Gefahr) ausgesprochen, für die Nordwestschweiz, die Genferseeregion und das Südtessin gilt gar die höchste Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). In weiten Teilen der Schweiz herrscht zudem ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot.
- Ein Grossaufgebot der Feuerwehr hat einen Flurbrand bei Koblenz AG unter Kontrolle gebracht.
- Die Wetterprognose von SRF Meteo finden Sie unter diesem Link.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen/SRF