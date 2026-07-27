Neue Waldbrände in Frankreich und Spanien

Brände im südtürkischen Antalya

Donau: Trockenheit bremst Binnenschifffahrt aus

Feldbrand springt in Bernex GE auf Wald über

Stromversorgung in der Schweiz ist trotz der Hitze gewährleistet

Absolutes Feuerverbot im Kanton Schaffhausen

Auch Vorarlberg erlässt Feuerverbot im Wald

Uerkheim AG fällt wegen der Hitze Bäume

Tagestemperaturrekorde in der Schweiz purzeln reihenweise