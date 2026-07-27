Feuerverbot im Kanton Freiburg gilt auch am 1. August

Riesiger Algenteppich überzieht die Thur bei Müllheim TG

Wallis verbietet den Verkauf von Feuerwerkskörpern

Kanton Aargau erlässt absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot

Spanische Wetterbehörde warnt vor neuer Hitzewelle

Swiss Re sieht erheblich unversicherte Schäden durch Waldbrände

Genf aktiviert Hitze-Dispositiv

Die Churer Brunnen bleiben trotz Trockenheit in Betrieb

Niedrigwasser auf dem Rhein schränkt Schifffahrt immer weiter ein