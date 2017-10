Inkassobüro auf Geisterfahrt: Autobahngebühr für Traktor

Aus Kassensturz Espresso vom 7.3.2017

Ein Inkassobüro verschickt Rechnungen an Schweizer Autolenker: Sie sollen vor Jahren die Autobahngebühr in Italien nicht bezahlt haben. «Kassensturz» zeigt: Die Gebühreneintreiber fordern auch Geld von Autofahrern, die gar nicht in Italien unterwegs waren. In einem Fall wurde sogar ein Bauer für seinen Traktor zur Kasse gebeten.