Die «Weltwoche» machte Ende April publik, dass Bundesrichterin Beatrice van de Graaf und Bundesrichter Yves Donzallaz eine Beziehung geführt haben sollen. Problematisch ist dies, weil es das Bundesgerichtsgesetz verbietet, dass zwei Bundesrichter verheiratet oder in einer «dauernden Lebensgemeinschaft» sind – aus Gründen der richterlichen Unabhängigkeit: Richterinnen und Richter sollen sich nicht privat in ihren Urteilen beeinflussen.

Die Verwaltungskommission des Bundesgerichts hat eine externe Expertin und einen externen Experten beauftragt, den Sachverhalt abzuklären und Bericht zu erstatten. Die beiden Richter haben zu keinem Zeitpunkt der gleichen Abteilung angehört und haben nie gemeinsam ein Urteil gefällt. Unabhängig davon diskutieren alle ordentlichen Bundesrichterinnen und Bundesrichter an einer Sitzung vom Mittwoch über eine mögliche Ergänzung der «Gepflogenheiten der Richter und Richterinnen», eine Art ethische interne Richtlinien.