Der Berner Zibelemärit findet stets am vierten Montag im November statt. Am 22. November ist es wieder soweit. Nachdem der Anlass letztes Jahr ausfiel, wird er dieses Jahr durchgeführt. Allerdings mit gewissen Corona-Schutzmassnahmen: So gestattet die Stadt den Betreibenden von Ständen dieses Jahr den Verkauf von alkoholischen Getränken nicht. Diese dürfen nur sitzend – im Innern von Restaurants oder auf deren Terrassen – konsumiert werden. Der Verkauf von Esswaren und alkoholfreien Getränken wird jedoch an allen Ständen möglich sein. Eine Zertifikatspflicht wird es am Zibelemärit nicht geben. Im Inneren der Restaurants gilt eine solche hingegen, wie im Rest der Schweiz, schon. (sda)