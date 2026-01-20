Bei einer bewilligten Anti-Trump-Demonstration in Zürich ist es am Montagabend zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen.

An der Kundgebung zum Auftakt des WEF nahmen einige tausend Personen teil, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Bei einer unbewilligten Nachdemonstration mit einer linksautonomen Gruppierung kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei.

Zur Demonstration aufgerufen hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus».

Einer der leicht verletzten Polizisten wurde von einem Stein am Bein getroffen. Ebenfalls am Bein verletzt wurde ein Polizist durch einen Feuerwerkskörper. Ein dritter Polizist stürzte wegen einer von den Demonstrierenden errichteten Barrikade am Stauffacher. Ein weiterer Polizist wurde von einem Stein am Kopf getroffen. Dank seines Helms blieb er aber unverletzt.

Keine verletzten Demonstrierenden gemeldet

Seitens der Demonstrantinnen und Demonstranten seien nach wie vor keine Verletzungen gemeldet worden, sagte die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Jedoch wurde eine Person verhaftet. Ob diese der Staatsanwaltschaft vorgeführt werde, sei noch nicht sicher.

Legende: Bei den Ausschreitungen setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein. Keystone / MICHAEL BUHOLZER

Der Demonstrationszug mit dem Motto «Trump still not welcome» setzte sich kurz vor 19 Uhr bei der Stadthausanlage in Bewegung und führte durch die Stadtkreise 1 und 4 bis zum Helvetiaplatz, wo ein Teil der Teilnehmenden gegen 20:30 Uhr eintraf. Unterwegs wurden laut Polizeiangaben wiederholt Böller, Rauchpetarden und anderes Feuerwerk gezündet.

Gemäss Mitteilung kam es entlang der Route zu Sprayereien, Farbbeutelwürfen gegen Fassaden sowie zu eingeschlagenen Schaufensterscheiben an der Ecke Bahn­hof­strasse/Urania­strasse. Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt.

Unbewilligte Nachdemo des «Schwarzen Blocks»

Ein weiterer Teil der Demonstrierenden, darunter Angehörige des linksextremen sogenannten «Schwarzen Blocks», hätten sich nach dem Ende der bewilligten Kundgebung nicht zum Helvetiaplatz begeben, sondern eine unbewilligte Nachdemonstration im Bereich Militär- und Kasernenstrasse formiert.

Legende: Am frühen Montagabend setzte sich der Demonstrationsumzug vom Bürkliplatz in Richtung Limmatplatz in Bewegung. Keystone / MICHAEL BUHOLZER

Nachdem eine dort errichtete Blockade und mehrere angezündete Container zunächst toleriert worden seien, habe die Polizei die Blockade kurz nach 21:30 Uhr mit einem Wasserwerfer aufgelöst. In der Folge seien Einsatzkräfte mit Steinen beworfen und mit Feuerwerk beschossen worden. Die Polizei habe Reizstoff und Gummischrot eingesetzt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich sei zum Löschen ausgerückt. Die Demonstration habe sich kurz vor 23 Uhr aufgelöst.

Legende: Entlang der Route – hier bei der Tramhaltestelle Stauffacher – kam es zu Sachbeschädigungen in noch unbekannter Höhe. Keystone / MICHAEL BUHOLZER

