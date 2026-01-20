Bei einer bewilligten Anti-Trump-Demonstration in Zürich ist es am Montagabend zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen gekommen.

An der Kundgebung zum Auftakt des WEF nahmen einige tausend Personen teil, wie die Stadtpolizei Zürichmitteilte.

Der Demonstrationszug mit dem Motto «Trump still not welcome!» setzte sich kurz vor 19 Uhr bei der Stadthausanlage in Bewegung und führte durch die Stadtkreise 1 und 4 bis zum Helvetiaplatz, wo ein Teil der Teilnehmenden gegen 20.30 Uhr eintraf. Unterwegs wurden laut Polizeiangaben wiederholt Böller, Rauchpetarden und anderes Feuerwerk gezündet.

Legende: Bei den Ausschreitungen setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Gemäss Mitteilung kam es entlang der Route zudem zu Sprayereien, Farbbeutelwürfen gegen Fassaden sowie zu eingeschlagenen Schaufensterscheiben an der Ecke Bahn­hof­strasse/Urania­strasse. Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt.

Polizei löst Blockade auf

Ein weiterer Teil der Demonstrierenden, darunter Angehörige des sogenannten schwarzen Blocks, hätten sich nach dem Ende der bewilligten Kundgebung nicht zum Helvetiaplatz begeben, sondern eine unbewilligte Nachdemonstration im Bereich Militär- und Kasernenstrasse formiert.

Legende: Am frühen Montagabend setzte sich der Demonstrationsumzug vom Bürkliplatz in Richtung Limmatplatz in Bewegung. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Nachdem eine dort errichtete Blockade zunächst toleriert worden sei, habe die Polizei diese kurz nach 21:30 Uhr mit einem Wasserwerfer aufgelöst. In der Folge seien Einsatzkräfte mit Steinen und Feuerwerk beworfen worden. Die Polizei habe Reizstoff und Gummischrot eingesetzt.

Keine Verletzten

Auf dem Weg zum Helvetiaplatz wurden laut Polizei weitere Sachbeschädigungen verübt, darunter beschädigte Scheiben an einer Tramhaltestelle. Zudem hätten Demonstrierende Barrikaden errichtet und mehrere Abfallcontainer in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich sei zum Löschen ausgerückt. Die Demonstration habe sich kurz vor 23 Uhr aufgelöst.

Legende: Entlang der Route – hier bei der Tramhaltestelle Stauffacher – kam es zu Sachbeschädigungen in noch unbekannter Höhe. Keystone/MICHAEL BUHOLZER

Zwei Polizisten wurden laut den Angaben von Steinen getroffen, seien jedoch unverletzt geblieben. Meldungen über verletzte Demonstrierende lagen der Polizei zunächst nicht vor.

Zur Demonstration aufgerufen hatte die linke Organisation «Bewegung für den Sozialismus». Sie richtete sich gegen den Auftritt des US-Präsidenten Donald Trump am Weltwirtschaftsforum in Davos.