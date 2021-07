An der Turmuhr und an einigen Fenstern der Kirche wurden Einschusslöcher gefunden. Die Kirchgemeinde hat Anzeige erstattet.

Einschusslöcher in den Fenstern, Abdrücke von Projektilen in den Zeigern der Turmuhr: Auf die reformierte Friedenskirche in der Stadt Olten ist mehrmals geschossen worden. Die Löcher und Schäden an der Uhr wurden bei Arbeiten am Kirchturm entdeckt. Für die Sanierung ist dieser momentan eingerüstet.

Legende: ZVG/Michael Hochuli

Vermutlich habe jemand als Zielübung auf den Turm geschossen, meint Thomas Rutschi, Leiter der Baukommission der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Olten. Die betreffende Person habe sich wohl nichts Böses dabei gedacht. Angst habe er keine, meint Rutschi. Er gehe nicht davon aus, dass mit der Aktion jemand in Gefahr gebracht werden sollte.

Gefährlich könnten die Schiessübungen auf den Kirchturm trotzdem sein. «Es gibt ab und zu Führungen auf den Turm. Wenn gleichzeitig geschossen wird, wenn sich jemand im Turm befindet, dann kann das natürlich gefährlich sein.» Bilder des Sigristen zeigen, dass die Uhrzeiger mehrfach von Schüssen getroffen wurden. Auch die Turmfenster weisen mehrere Einschusslöcher auf.

Legende: ZVG/Michael Hochuli

In alten Zeitungsberichten ist zu lesen, dass Kirchenglocken, Uhren oder Turmspitzen früher ab und zu als Zielscheibe hinhalten mussten. Bei Sanierungsarbeiten an Kirchtürmen finden sich manchmal Schusslöcher. Jene in Olten sind aber neueren Datums. Die Kirchgemeinde hat deshalb Anzeige erstattet.

Auch bei der Soloturner Kantonspolizei ist man nicht erfreut über die Aktion. Die Oltner Friedenskirche liegt in einem Wohnquartier. Abpraller könnten gefährlich sein, meint Polizeisprecherin Astrid Bucher.

Legende: SRF

Wer auf die Uhr am Kirchturm geschossen hat und warum, wissen Polizei und Kirchgemeinde nicht. Es handle sich aber um einen einmaligen Fall, so Bucher. Der Polizei sei nicht bekannt, dass in den letzten Jahren auf ein Gebäude geschossen wurde. Die Schüsse auf die Kirche haben laut Thomas Rutschi einen Schaden von 8000 Franken angerichtet. Dieser sei durch die Versicherung gedeckt.