Das Tigerpythonweibchen im Basler «Zolli» zählte zu den ältesten Europas.

Nun musste das Tier eingeschläfert werden, wie der Zoo bekannt gab.

Das Tier wurde knapp 35 Jahre alt und war – soweit bekannt – die drittälteste Tigerpython in ganz Europa.

Einen Namen hatte sie nicht, dennoch war sie wegen ihres hohen Alters bekannt im Basler «Zolli». Die Schlange gehörte nämlich zu den ältesten bekannten Tigerpythons in Europa – nur zwei weitere Exemplare auf dem Kontinent sollen noch mehr Lebensjahre erreicht haben.

Legende: Die Pythonseniorin lebt seit rund 35 Jahren im Basler Zolli. zvg/Zoo Basel

Doch nun musste sich der Zolli von dem Tier verabschieden. Das betagte Tigerpython-Weibchen aus dem Vivarium wurde aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands eingeschläfert.

Früher hatte sie junge Minipigs gefressen. Zuletzt eigentlich nur noch mittelgrosse Ratten.

Laut Kurator und Zoologe Fabian Schmidt habe das Tier in der letzten Zeit immer weniger gegessen: «Früher hatte sie junge Minipigs gefressen. Zuletzt eigentlich nur noch mittelgrosse Ratten.» Zudem sank das Körpergewicht von einst über 35 Kilogramm auf unter 30 Kilo.

«Sie hat gelitten. Es war kein schönes Zuschauen und für sie kein schönes Leben mehr.» Auch Besucherinnen und Besucher hätten die Veränderungen bemerkt.

Legende: Laut dem Basler Zoo hat die Pythondame zuletzt gelitten und stark an Gewicht verloren. zvg, Zoo Basel

Für die Besucher war die knapp viereinhalb Meter lange Riesenschlange in den letzten Jahrzehnten ein Fixpunkt: «Eine Riesenschlange ist etwas Eindrückliches», sagt Schmidt. Zwar gebe es im Vivarium weitere Boas oder kleinere Riesenschlangenarten, aber keine vergleichbare Tigerpython.

Tigerpython: Die grössten Schlangen der Welt Box aufklappen Box zuklappen Legende: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Tigerpythons (Python bivittatus) gehören zu den grössten Schlangen der Welt und stammen ursprünglich aus Süd- und Südostasien. Sie bewohnen Feuchtgebiete, Wälder und landwirtschaftlich genutzte Regionen. In seltenen Fällen erreichen sie über sechs Meter Länge und ein Gewicht von mehr als 80 Kilogramm; meist werden Weibchen grösser als Männchen. Während die ungiftigen Tigerpythons in der Natur oft 15 bis 20 Jahre alt werden, erreichen sie in Zoos dank stabiler Bedingungen deutlich höhere Lebensalter. Die Würgeschlangen sind kräftige Schwimmer, können längere Zeit unter Wasser bleiben und gelten trotz ihrer eindrucksvollen Grösse meist als ruhige Tiere.

Wie alt die Pythondame tatsächlich geworden ist, lasse sich nicht mehr exakt feststellen. Bei sehr alten Schlangen fehlten häufig vollständige Herkunfts- und Zuchtdokumente, sodass nur Schätzungen möglich sind. Sicher ist jedoch: Das Tier kam im Juli 1991 in den Basler Zolli. Geschlüpft war die Schlange ein paar Wochen zuvor bei einer Privatperson.

Wie bei allen verstorbenen Zootieren wurde die Schlange nun nach ihrem Tod an die Pathologie der Universität Bern überstellt. «Dort wird untersucht, warum sie gestorben ist – wobei das Alter natürlich die zentrale Rolle spielt», so Schmidt. Anschliessend gehen die Überreste an ein Museum. Ob sie ausgestellt oder wissenschaftlich archiviert wird, ist offen.

Schlange hinterlässt Spuren

Die namenlose Basler Pythonseniorin hinterlässt nicht nur ein leeres Terrarium, sondern auch Erinnerungen bei Besucherinnen und Besuchern und beim Zollipersonal. Schmidt: «Die Python war länger im Zolli als jeder Mitarbeiter hier. Jetzt ist sie weg – das macht natürlich etwas mit einem.»