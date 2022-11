Die SP-Bundesrätin will nach dem Schlaganfall ihres Ehemannes die Schwerpunkte in ihrem Leben anders setzen. Ihr Rücktritt erfolgt auf Ende Jahr.

Etwas abrupt und früher als vorgesehen komme ihr Entscheid, auf Ende Jahr zurückzutreten, erklärte Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor den Medien in Bern: «Der Rücktritt erfolgt aus persönlichen Gründen. Mein Mann hatte vor zehn Tagen einen Schlaganfall. Erfreulich ist, dass er sich den Umständen entsprechend gut erholt und gut betreut wird.»

Jetzt will ich die Schwerpunkte in meinen Leben anders setzen.

«Ein solches Ereignis ist ein plötzlicher und unerwarteter Einschnitt, der nachdenklich stimmt und bei dem ich nicht einfach so weitermachen kann», stellte Sommaruga weiter fest. In den letzten zwölf Jahren habe für sie das Bundesratsamt immer oberste Priorität gehabt. Sie habe diese Präsenz immer gelebt und gerne mit voller Kraft, Freude und Leidenschaft gelebt: «Jetzt will ich die Schwerpunkte in meinen Leben anders setzen.

Legende: Bundesrätin Simonetta Sommaruga gibt ihren Rücktritt auf Ende Jahr bekannt. Keystone/Peter Schneider

Angesprochen auf die vielen offenen und neuen Projekte betonte Sommaruga, sie werde bis Ende Jahr mit voller Kraft weiterarbeiten und die Zeit auch für die bestmögliche Übergabe an die Nachfolge nutzen. Als Departementsvorsteherin und Mitglied einer Kollegialbehörde habe sich auch mitzuhelfen versucht, aufzuzeigen, wofür die Schweiz einsteht. Dies etwa beim Besuch im Donbass beim Ausbruch des Ukraine-Krieges.

Zur weiterhin offenen Euopafrage verwies Sommaruga auf die aktuelle Situation. Die letzten Monate mit dem Ukraine-Krieg hätten deutlich gezeigt, dass die Schweiz nicht nur geografisch, sondern auch mit ihren Werten zu Europa gehöre: «Wir können uns gerade jetzt ein ungeklärtes Verhältnis zu Europa nicht mehr leisten. Es hat höchste Priorität und muss auch höchste Priorität bei den Sozialpartnern haben, damit wir hier eine Lösung finden.»

00:37 Video Sommaruga: «Ich werde mit voller Kraft bis Ende Jahr weiterarbeiten» Aus News-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Ein Blick zurück

Simonetta Sommaruga erwähnte im Rückblick verschiedene erfolgreiche Projekte ihrer Laufbahn im Bundesrat, darunter den Runden Tisch Wasserkraft. Sie habe jeweils das Credo verfolgt, dass sich alle einbringen sollen und alle einen Schritt aufeinander zugehen müssen. Auch als Bundesrätin habe sie sich immer wieder zurücknehmen müssen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga — die Bilder

Bild 1 / 10 Legende: 22. September 2010: Die frisch als Bundesrätin gewählte Simonetta Sommaruga auf dem Weg zum Rednerpult im Nationalratssaal. Keystone / LUKAS LEHMANN Bild 2 / 10 Legende: Simonetta Sommaruga tröstet ihre unterlegene Konkurrentin Jacqueline Fehr, nachdem diese bei der Bundesratswahl aus dem Rennen ausgeschieden ist. Keystone / LUKAS LEHMANN Bild 3 / 10 Legende: 7. September 2013: Die SP-Regierungsmitglieder Simonetta Sommaruga und Alain Berset spielen zusammen Klavier anlässlich der Jubiläumsfeier 125 Jahre SP Schweiz. Keystone / PETER SCHNEIDER Bild 4 / 10 Legende: 2. Februar 2015: Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, «begrüsst» Sommaruga überaus herzlich im EU-Hauptquartier in Brüssel. Keystone / OLIVIER HOSLET Bild 5 / 10 Legende: 2. Oktober 2017: Simonetta Sommaruga auf Dienstreise in Tunesien. Keystone / ANTHONY ANEX Bild 6 / 10 Legende: 11. Dezember 2019: Simonetta Sommaruga nach der Wahl als Bundespräsidentin für das Jahr 2020. Keystone/PETER KLAUNZER Bild 7 / 10 Legende: Simonetta Sommaruga amüsiert sich an einer Medienkonferenz im Jahre 2018. Keystone Bild 8 / 10 Legende: 1. August 2020: Die Corona-Pandemie hat Sommarugas letztes Präsidialjahr geprägt. Keystone / Urs Flüeler Bild 9 / 10 Legende: 21. Januar 2021: Bundespräsidentin Sommaruga triftt US-Präsident Donald Trump am World Economic Forum (WEF) in Davos. Keystone / ALESSANDRO DELLA VALLE Bild 10 / 10 Legende: 2. November 2022: Sommaruga verlässt das Medienzentrum des Bundes nach der Ankündigung ihres Rücktritts auf Ende Jahr. Keystone / PETER SCHNEIDER

Als grosse Reformprojekte zählte Sommaruga die beschleunigten Asylverfahren, die Modernisierung des Zivil- und Familienrechts und den Energie-Mantelerlass auf. Auch Themen wie die Lohngleichheit und die Frauenquote seien ihr wichtig gewesen. «Manchmal ist niemand sonst hingestanden.»

00:34 Video Sommaruga: «Ich habe den Einsatz als Bundesrätin gerne geleistet» Aus News-Clip vom 02.11.2022. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Die Entschuldigung bei den Verdingkindern war der damaligen Justizministerin nach eigenen Worten ein besonderes Anliegen. Endlich habe man damals hingeschaut und die Aufarbeitung an die Hand genommen.

Ein Blick nach vorn

Im Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) sei eines ihrer Ziele die Stärkung der Versorgungssicherheit gewesen, so Sommaruga weiter. Mit dem Mantelerlass werde der notwendige Ausbau mit einheimischen Energien sichergestellt.

Für den kommenden Winter habe der Bundesrat rasch gehandelt. Die neuesten Berechnungen stimmten sie zuversichtlich, dass die Schweiz gut durch den Winter kommt. «Wir haben für den Notfall vorgesorgt», sagte Sommaruga.