Urs Steiner hat in im luzernischen Dagmersellen 18'000 Legehennen, die in zwei Ställen à je 9'000 Tieren untergebracht sind. Zu jedem Stall gehört ein «Wintergarten» und ein umzäunter Aussenhof. Zu diesen Bereichen haben die Tiere jederzeit Zugang. Bei trockenem Wetter können die Hühner auch auf eine Weide. Der Betrieb verfügt über eine Mistverarbeitungsanlage. Der Kot wird mittels Förderbänder in einen Nebenraum geschafft, dort gewaschen, getrocknet, desinfiziert und schliesslich zu Pellets geformt, die dann als Dünger verkauft werden können. Kostenpunkt der Anlage: gut 500'000 Franken. Mit dem Düngerverkauf kann die Anlage amortisiert werden – Gewinn macht der Bauer aber keinen. Er hat wegen Auflagen des Kantons Luzern investiert. Ein Stallneubau wurde 2007 nur bewilligt, wenn er die Ammoniak-Emissionen um 70 Prozent reduziert.