«In der Höhe gibt es keine Zecken.» Diese Annahme stimmte lange, jetzt aber nicht mehr.

Gut beobachten liess sich diese Entwicklung in den letzten Jahren im Kanton Graubünden. Zecken finden sich heute auch im Engadin oder in den Alpen in Schams.

Hauptgrund für die Ausbreitung dürfte der Klimawandel sein. Denn die Zeckeneier brauchen eine genug hohe Durchschnittstemperatur, damit ihre Larven schlüpfen.