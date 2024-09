Gault Millau Schweiz ist ein Restaurant- und Hotelführer, der sich auf die Bewertung und Empfehlung von gehobener Gastronomie und Hotellerie in der Schweiz spezialisiert hat. Ursprünglich in Frankreich gegründet, hat sich Gault Millau in vielen Ländern etabliert und gilt als eine der massgeblichen Instanzen im Bereich der Gourmetkritik, neben dem Michelin-Führer.

Gault Millau Schweiz testet und bewertet Restaurants basierend auf der Qualität der Speisen, der Kreativität der Küche, dem Service und der Atmosphäre. Die Bewertung erfolgt durch Punkte (bis zu 20), wobei Köche, die zwischen 13 und 20 Punkten erhalten, besondere Anerkennung finden. Restaurants mit besonders hohen Bewertungen erhalten auch spezielle Auszeichnungen