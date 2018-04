Nicht nur Finanzminister Ueli Maurer hat am Frühjahrstreffen des IWF und der Weltbank teilgenommen, sondern auch Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Er setzte sich in Washington für die Befreiung der Schweiz von den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium ein. Das Schweizer Handelsdepartement habe beim US-Handelsbeauftragten Robert Lightizer ein offizielles Gesuch eingereicht, um die Schweiz von den Importzöllen zu befreien, sagte Schneider-Ammann. Er rechne damit, dass dem Gesuch rasch stattgegeben werde.

Aluminium- und Stahlproduzenten müssen seit dem 23. März Zölle zahlen, wenn sie ihre Produkte in die USA verschiffen. Die US-Regierung will so die einheimische Branche schützen. Die EU ist von diesen Zöllen vorerst ausgenommen.