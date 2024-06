So viele hohe Vertreter und Vertreterinnen von Staaten und internationalen Organisationen zu versammeln, aus allen Teilen der Welt: Allein das sei schon ein Erfolg, sagt die ukrainische Sicherheitsexpertin Lesia Ogryzko von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations.

Es ist eine klare Botschaft an Russland, an Russlands Verbündete und an die Länder, die keine Position bezogen haben.