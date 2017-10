Georg Kreis war jahrelang Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Er sagt zu dem Vorfall in Buchs: «Bei Einbürgerungen ist die Mentalität in der Schweiz noch immer das grösste Problem. Es ist eine Mentalität des gnädigen Gunsterweisens und sie geht davon aus, dass kein Rechtsanspruch besteht. Man kann – wie im Falle eines Geschenks – selber entscheiden, was die andere Seite zu Gute hat.» Dabei werde übersehen, dass die Gegenseite auch etwas gebe, vielleicht der Gesellschaft sogar etwas schenke. «Es sind Menschen, die hier partizipieren wollen, nicht nur mit Steuergeldern.» Das verdiene grundsätzlich eine positive Beurteilung in der Ausgangslange.



Kreis hat das Protokoll der Befragung der jungen Türkin gelesen. «Wenn man auf die Frage, was eine typische Schweizer Sportart sei, mit Skifahren antwortet, besteht man den Test nicht.» Das findet er fragwürdig. «Ich bin überzeugt, dass das in den 1970-Jahren anders gewesen wäre. Da war Skifahren der Nationalsport.» Das aktuelle Beispiel zeige, dass die Befragenden den Befragten gegenüber grundsätzlich eine positive Haltung einnehmen sollten. Es brauche eine andere Grundeinstellung und mehr Selbstreflexion, und nicht nur die reine Examensmentalität.»