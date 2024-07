Warum sind die Sonderkongresse alle so ähnlich? «Das ist den Zeugen Jehovas besonders wichtig. Überall auf der Welt, wo eine Zeugin oder ein Zeuge eine Versammlung besucht, geht es genau gleich zu und her wie im Heimatland», sagt der Religionsexperte Georg Schmid. Das sei bei anderen Religionen total anders. «Wenn sie in Westafrika in einen reformierten Gottesdienst gehen, dann fühlt sich das komplett anders an als in der Schweiz.»

Das Programm der Kongresse werde von der Zentrale produziert und in allen Sprachen bereitgestellt. «Das Programm wird den lokalen Zweigstellen zugeteilt. Sie üben es ein und führen das 1:1 so durch wie von der Zentrale bereitgestellt», so Schmid.